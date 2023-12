L' oro è un enigma | non rende niente | ma vale una fortuna La lezione di Salvatore Rossi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023), Direttore generale della Banca d'Italia dal 2013 al 2019 e attuale presidente di Tim, è intervenuto a “Il disordine delle cose Chi siamo, chi non siamo e chi ci crediamo di essere”, il podcast ideato e condotto da Mario Sechi e Costanza Cavalli.ci ha spiegato perché l'oro, una sostanza bella che però non, sia diventata la merce di scambio per eccellenza e venga tesaurizzata dalle banche centrali del mondo. Che sia da mangiare o portato a un dito, l'oro ci piace da pazzi perché ci sembra di tenere tra le mani qualcosa di divino caduto sulla terra: è bello, ed è giallo e tiepido. È incorruttibile, non invecchia nel tempo e non viene eroso dalla ruggine. È imperturbabile, non reagisce a quasi nessun altro elemento chimico. E come se non bastasse, è raro: ...