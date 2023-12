Lockyer crolla in campo per la seconda volta | il calcio inglese rifletta sui suoi protocolli prima che ci scappi il morto

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’arresto cardiaco che sabato pomeriggio ha fattore sulil difensore gallese Tom, capitano del Luton, al 59’ del match giocato in casa del Bournemouth – la gara è stata sospesa – ha fatto rivivere le paure dei malori accusati il 12 giugno 2021 dal danese Christian Eriksen in pieno campionato europeo e dal centrocampista congolese Fabrice Muamba il 17 marzo 2012 in Tottenham-Bolton di FA Cup, ma stail recupero è stato più veloce e dopo i soccorsi immediati, c’è stato il rapido ricovero in ospedale, con un bollettino subito confortante. E’ andata bene anche sta, grazie all’intervento tempestivo dei medici delle due squadre, sollecitati a gran voce dall’allenatore del Luton, Rob Hatters, il primo ad accorgersi del crollo die anche il primo a ...

Crolla a terra colto da malore : terrore in campo durante la partita

è stato ovviamente trasportato subito in ospedale per effettuare una serie di accertamenti che possano chiarire le origini del malore. Non si tratta di un caso isolato, dato che il difensore ...

Lockyer collassa in campo: la reazione dell'allenatore del Luton è virale

Il tecnico Edwards è stato elogiato dopo il malore occorso al difensore gallese nel corso della sfida contro il Bournemouth ...

Secondo malore in campo: le condizioni di Tom Lockyer

Bruttissimi momenti vissuti in queste ultime ore in campo con il calciatore che è collassato durante la partita e sono stati attimi di vero terrore. Perché il momento è delicato e ora bisogna capire c ...