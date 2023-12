Liverpool-Manchester United 0-0 | ten Hag | “Buona prestazione | abbiamo avuto le occasioni per vincerla”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il tecnico delten Hag ha commentato, in conferenza stampa, il pareggio esterno per 0-0 contro il: “fornito una, soprattutto difensivamente e fisicamente. Il nostro piano gara era quello cheattuato. Forse potevamo fare meglio in fase di possesso e di transizione.anche leper”. SportFace.