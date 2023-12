Liverpool | Klopp sullo United | «Il 7-0 è stato unico | ma oggi…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Le parole di Jurgen, allenatore del, sulla sfida di Premier League contro il ManchesterJurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del math di Premier League contro il Manchester. PAROLE – «È sempre così e non mi piace quando i titoli dei giornali non sono buoni per lo, prima di affrontarli, perché sembra che questa sia la partita in cui potranno rimettersi in carreggiata. Non seguo loabbastanza da vicino per sapere esattamente quale sia il problema, ma ho visto che Erik ten Hag èvotato allenatore del mese a novembre, ho visto che erano la squadra in forma dal punto di vista dei risultati il ??mese scorso. Come può andare storto? Non ...