LIVE Udinese-Sassuolo 2-0 | friulani in 10 | miracolo di Silvestri su Ferrari

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Udinese - Sassuolo 2 - 0 LIVE: Pereyra trova il raddoppio, espulso Payero

Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bluenergy Stadium,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Sassuolo 2 - 0: sintesi e moviola 59 - Rosso per ...

Lucca non sbaglia alla prima occasione: Udinese avanti 1-0 sul Sassuolo al 45'

L'Udinese chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida valida per il sedicesimo turno di Serie A contro il Sassuolo.

LIVE! UDINESE-SASSUOLO 1-0: la sblocca Lucca con una grande incornata

Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Udinese - Sassuolo live su 17/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.