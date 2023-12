LIVE Trento-Perugia 2-1 | Superlega volley in DIRETTA | Block Devils avanti 13-10 nel quarto set

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-CIVITANOVA DIDALLE 16.00 21-20 Errore al servizio per Held. 20-20 A segno Solè con il primo tempo. 20-19 MONSTERPODRASCANINNN! 19-19 MURO RYCHLICKI! 18-19 Primo tempo vincente di Kozamernik. 17-19 Grande diagonale di Plotnytskyi dalla seconda linea. 17-18 Scappa via la battuta di Ben Tara. 16-18 MURO SEMENIUK! 16-17 Sfonda le mani del muro Lavia con l’attacco da posto 4. 15-17 Mani out per Ben Tara dalla seconda linea. 15-16 Sbaglia dai nove metri Plotnytskyi. 14-16 Arriva l’errore per il classe 2001 al servizio. 14-15 ACE MICHIELETTOOO! 13-15 Invasione aerea commessa da Giannelli, punto che va a. 12-15 ACE MICHIELETTO! 11-15 Passa la pipe di Lavia. 10-15 MURO FLAVIO! 10-14 ...