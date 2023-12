LIVE Trento-Perugia 2-0 | Superlega volley in DIRETTA | padroni di casa che vincono anche il secondo set per 25-23

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-CIVITANOVA DIDALLE 16.00 25-23 ACE LAVIAAAAA! Beffato Plotnytskyi, la Itas vinceilset!2-0! 24-23 Trova le mani del muro Rychlicki,va a set point. 23-23 Out la battuta di Sbertoli. 23-22 Mani out Lavia da zona 4. 22-22 ACE SEMENIUK! 22-21 A segno con il primo tempo Solè. 22-20 Si insacca l’attacco di Rychlicki. 21-20 MURO PLOTNYTSKYI! 21-19 Questa volta arriva l’errore per il classe 2001. 21-18 DI NUOVO ACE! Grandioso lo schiacciatore azzurro al servizio. 20-18 ACE MICHIELETTO! Lorenzetti chiama time out. 19-18 Mani out di Michieletto con la fast dalla seconda linea. 18-18 A segno Flavio con il primo ...