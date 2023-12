LIVE Trento-Perugia 2-0 | Superlega volley in DIRETTA | Block Devils avanti 13-10 nel terzo set

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PIACENZA-CIVITANOVA DIDALLE 16.00 19-20 Mani out di Michieletto dalla seconda linea, Lorenzetti chiama time out. 18-20 Decolla via la battuta di Giannelli. 17-20 Si ferma sul nastro il servizio di Cavuto. 17-19 A segno Michieletto da zona 4. 16-19 Trova le mani del muro Semeniuk con la pipe dalla seconda linea. 16-18 Errore al servizio per Semeniuk. 15-18 Esce di poco la battuta di Sbertoli. 15-17 Mani out di Rychlicki,cerca la rimonta. 14-17 Passa l’attacco di Lavia da zona 4. 13-17 A segno con il primo tempo Solè. 13-16 Si riscatta il calabrese con un bell’attacco di prima intenzione. 12-16 Vola via il pallone giocato da Lavia. 12-15 Rimane in campo l’attacco in diagonale di Michieletto. 11-15 Sbaglia la ...