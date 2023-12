LIVE Sci di fondo | 10 km TC Trondheim 2023 in DIRETTA | vittoria e pettorale giallo per Klaebo Belle prove di Graz 17° e Barp 20° De Fabiani 23°

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.06 Dunque, Johannes Hoesflotsi prende la leadership di Coppa del Mondo su Harald Østberg Amundsen. La Norvegia ne piazza 6 nei 7 come da previsione, ma non c’è Niskanen a guastare la festa. 12.03 Ecco la top 10: 1.J-H(NOR) 2. P. Golberg (NOR) +17?7 3. H. Doennestad (NOR) +21?1 4. C. Halfvarsson (SWE) +23? 5. E. Valnes (NOR) +34?4 6. D. Toenseth (NOR) + 36?9 7. H-O Amundsen (NOR) +38?2 8. Ben Ogden (USA) +44?2 9. William Poromaa (SWE) +54?1 10. J. Burman (SWE) +56?8 17° Davide+1’09” 20° Elia+1’11” 23° Francesco De+1’15” 41° Simone Daprà +1’41” 57° Paolo Ventura +2’12” 12.00 Halfvarsson chiude come da previsione in quarta posizione a +23?. Staccato di 2? dal podio. 11.59 Arriva Krueger ...