LIVE Sci di fondo | 10 km TC Trondheim 2023 in DIRETTA | tutte contro Andersson tra le donne! Tappa e maglia per Klaebo | bene Graz e Barp

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24: Al km 1.3 Comarella quarta a 16? dalla testa 13.23: Henriksson va al comando con 6? di vantaggio su Rydzek al km 1.3. Partita Ganz 13.22: Rydzek in testa al km 1.3 13.21. Al km 1.3 Sauerbrey in testa, K. Kaasiku a 8? 13.18: Partita Comarella 13.15: La estone Keidy Kaasiku la prima a prendere il via, Comarella ha il pettorale 8, Ganz il pettorale 16, non è al via Karlsson 13.14: Cielo nuvoloso su, c’è 1° al momento alla partenza 13.11: Attenzione al contingente svedese, galvanizzato dalla vittoria di Skistad nella sprint. In particolare H. Weng e Slind ma non sono escluse sorprese 13.08: Svedesi sempre favorite con, Ribom e Ilar su13.05: Tra 10? il via della 10 km femminile con due azzurre al via, Anna Comarella e Caterina ...