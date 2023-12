LIVE Sci di fondo | 10 km TC Trondheim 2023 in DIRETTA | occasione di vincere per il “Resto del Mondo” Partiti i primi azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07Paolo Ventura ed Elia Barp. 11.06 Passa il primo norvegese al 1.3: Korseth paga 1?1 sullo svizzero Rueesch. 11.04 Partito con il 5 Wang Qiang, potentissimo cinese. La sua storia non è delle più facili, visto che il governo del suo Paese non gli concede di essere fuori dalla Cina per più di qualche mese. Visto il suo potenziale, ci permettiamo di dire che forse dovrebbe. 11.01 Partita adesso la gara del tedesco Sossau. 11.00 I favoriti: E. Valnes (30); D. Toenseth (48); I. Niskanen (50); A. Musgrave (52); J.H. Klaebo (60); H-O. Amundsen (54); S-H. Krueger (66). 10.55 Ci siamo, 5? e si parte. Ricordiamo i numeri degli: Paolo Ventura (8); Simone Daprà (14); Elia Barp (17); Davide Graz (20); Francesco De Fabiani (37). 10.5o Francesco De Fabiani ed Elia Barp ...