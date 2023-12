LIVE Sci di fondo | 10 km TC Trondheim 2023 in DIRETTA | occasione di vincere per il “Resto del Mondo” De Fabiani e Barp OK

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Ci siamo. Poco più di 20? e partirà Anian Sossau (GER), il 1° atleta al via della 10 chilometri TC di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata di competizioni da(Norvegia), dove si sta svolgendo la tappa pre-Mondiale. In programma due gare su 10 chilometri in classico. Nella giornata di ieri si sono completati gli skiathlon, che hanno visto imporsi Johannes Hoesflot Klaebo ed Ebba Andersson. Nella giornata odierna, sarà molto difficile per il fuoriclasse norvegese, che si è riportato sotto ad Harald Oestberg Amundsen in Classifica Generale di Coppa del(-21 punti), riconfermarsi sul podio. Una 10 chilometri in stile classico è forse la gara più incerta ...