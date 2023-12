LIVE Sci alpino | SuperG Val d’Isere 2023 in DIRETTA | Sofia Goggia difende il pettorale rosso

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELBuongiorno e benvenuti allatestuale delfemminile in programma a Val(Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2024. Dopo la discesa disputata ieri, oggi il fine settimana delle gare veloci si concluderà con la gara che scatterà alle ore 11.00. Quest’oggi le atlete al cancelletto di partenza saranno 58 da 16 Paesi, e tra di loro vi saranno 9 azzurre: Laura Pirovano con l’1, Federica Brignone con l’8, Marta Bassino col 9,col 14, Roberta Melesi col 31, Nicol Delago col 39, Monica Zanoner col 46, Teresa Runggaldier col 48 e Nadia Delago col 54. L’attesa in casa ...