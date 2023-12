LIVE Sci alpino | SuperG Val d’Isere 2023 in DIRETTA | prima Brignone | seconda Goggia! Doppietta italiana!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL11.29 DOPPIETAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Sofia Goggia èa 59 centesimi da Federica, che oggi nessuna poteva battere! 11.28 Al primo intermedio Goggia paga 0.14, al secondo 0.26. 11.27 Tocca a Sofia Goggia. 11.27 FUORI SHIFFRIN, INCREDIBILE! Salta una porta come era accaduto a Robinson, Gut-Behrami e Bassino! 11.26 Da podio Shiffrin, 0.81 il suo ritardo al terzo rilevamento. Non può battere. 11.26 Al primo intermedio Shiffrin è in vantaggio di 0.04, al secondo paga mezzo secondo. 11.25 Suter settima a 2.03. Adesso si trattiene il fiato: c’è l’americana Mikaela Shiffrin. Dovessimo scommettere, ce la aspettiamo inposizione. 11.24 Lontana la svizzera, 0.96 al ...