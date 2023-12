LIVE Sci alpino | SuperG Val d’Isere 2023 in DIRETTA | pazzesca Federica Brignone | incanta ed è nettamente prima!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL11.19ha messo tantissima pressione a Shiffrin e Goggia. Per battere la valdostana servirà qualcosa di veramente speciale, perché non ha sbagliato nulla. 11.18 Tocca alla svizzera Michelle Gisin. 11.17 Spigolata per Marta Bassino in una curva verso sinistra, salta una porta ed è fuori. Che peccato. Era da podio. 11.17 E’ stata perfetta dall’inizio alla fine, non ha sbagliato nulla. Vediamo ora Marta Bassino, che al primo intermedio paga 0.03. 11.16 IMMENSAAAAAAAAAAAAAA!!! Volaal comando con 87 centesimi su Huetter. E battere l’azzurra adesso sarà dura per chiunque… 11,16 0.44 di vantaggio al terzo, 0.63 al quarto. Sta dando puro spettacolo. 11.15 ...