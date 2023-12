LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2023 in DIRETTA | Vinatzer vicino alla top20 | Favrot fa il vuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della gara maschile da Trondheim , vi diamo appuntamento alle 13.15 per ... (oasport)

LIVE Sci di fondo - 10 km TC Trondheim 2023 in DIRETTA : tappa e maglia per Klaebo. Belle prove di Graz (17°) e Barp (20°). De Fabiani 23°

12.03 Ecco la top 10: 1.J-H Klaebo (NOR) 2. P. Golberg (NOR) 3. H. Doennestad (NOR) 4. C. Halfvarsson