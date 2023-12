LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2023 in DIRETTA | Odermatt gela Zubcic sulla Gran Risa | Borsotti top15

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 La classifica finale deldella: Marco(Svizzera) 2’29?23 Filip(Croazia) +0.19 Zan Kranjec (Slovenia) +2.26 Marco Schwarz (Austria) +2.54 Joan Verdù (Andorra) +2.67 Alexis Pinturault (Francia) +2.81 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +3.10 Stefan Brennsteiner (Austria) +3.42 Tommy Ford (USA) +3.52 Gino Caviezel (Svizzera) +3.66 14.29ha vinto con 0.19 sue 2.26 su Kranjec. 14°a 4.09, 19° Vinatzer a 4.72, 24° Zingerle a 6.32. 14.28 26 vittorie in Coppa del Mondo per, che ha appena 26 anni. 14.26 Vince sempre e soloin, pazzesco. Lo ...