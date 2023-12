LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2023 in DIRETTA | guida Odermatt | Borsotti decimo Quattro azzurri nella seconda manche dalle 13 30

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento13.30 per ladeldella Val11.36: Questa la classifica della prima: 1Marco SUI 1:14.83 2 ZUBCIC Filip CRO 1:15.14 +0.31 3 SCHWARZ Marco AUT 1:15.19 +0.36 4 KRANJEC Zan SLO 1:15.71 +0.88 5 PINTURAULT Alexis FRA 1:16.37 +1.54 6 VERDU Joan AND 1:16.53 +1.70 7 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:16.61 +1.78 8 MCGRATH Atle Lie NOR 1:16.71 +1.88 9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:16.74 +1.91 10Giovanni ITA 1:16.92 +2.09 11 CAVIEZEL Gino SUI 1:16.98 +2.15 12 FELLER Manuel AUT 1:17.02 +2.19 13 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:17.03 +2.20 14 DELLA VITE Filippo ITA 1:17.10 ...