LIVE – Sassari-Brindisi 18-17 | Serie A1 2023 2024 basket | DIRETTA

LIVE – Sassari-Brindisi 0-0 - Serie A1 2023/2024 basket : (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Sassari-Brindisi, sfida valida come 12^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione di coach Bucchi arriva ... (sportface)

LIVE – Brescia-Sassari 110-65 - Serie A1 basket 2023/2024 (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Brescia-Sassari, sfida valida come 11^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Buon momento per gli uomini di coach ... (sportface)

LIVE – Brescia-Sassari 41-21 - Serie A1 basket 2023/2024 (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Brescia-Sassari, sfida valida come 11^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Buon momento per gli uomini di coach ... (sportface)

LIVE – Brescia-Sassari 29-17 - Serie A1 basket 2023/2024 (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Brescia-Sassari, sfida valida come 11^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Buon momento per gli uomini di coach ... (sportface)

LIVE – Brescia-Sassari 16-11 - Serie A1 basket 2023/2024 (DIRETTA) Il LIVE in diretta di Brescia-Sassari, sfida valida come 11^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Buon momento per gli uomini di coach ... (sportface)