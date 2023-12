LIVE Premier League | Arsenal e Aston Villa alla ricerca della vetta | poi Liverpool-Manchester United

Premier League, LIVE dalle 15: Arsenal e Aston Villa alla ricerca della vetta, poi Liverpool - Manchester United

Commenta per primo 17ª giornata diLeague, si parte dalle 15. L'Arsenal vuole tornare in vetta (ora a - 1 dal Liverpool) sfidando il Brighton di De Zerbi, appena qualificatosi agli ottavi di Europa League. Alla stessa ora, ...

FIORENTINA-HELLAS VERONA, SEGUI IL LIVE DI FV!

14:45 Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Hellas Verona, gara valida per la sedicesima giornata di campionato il cui fischio ...

Leader Vox Abascal ospite di Atreju: “Mie parole manipolate”

"Neanche a traditore auguro essere appeso per i piedi. 'Grazie a Giorgia per suo esempio e amicizia in momento difficile per Spagna" ...