LIVE Piacenza-Civitanova 0-1 | Superlega volley in DIRETTA | emiliani fallosi | la Lube ne approfitta per portarsi in vantaggio | 27-29

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-PERUGIA DIDALLE 15.45 2-2 Muroooooooooooooooooooo Simoooooooooooooon 1-2 Magia di Brizard di seconda intenzione 27-29 In rete l’attacco di Lucarelli dopo la ricezione traballante disi aggiudica il primo set 27-28 Primo tempo Chinenyeze 27-27 Vincente in diagonale Lucarelli da zona 4 26-27 Mano out di Zaytsev da zona 4 26-26 Mano out Lucarelli da zona 4 25-26 Out il primo tempo di Simon 25-25 Lagumdzija vincente sulle mani del muro da seconda linea 25-24 Bagher errato di Lagumdzija 24-24 Diagonale vincente di Nikolov da zona 4 24-23 Murooooooooooooooooo Recineeeeeeeeeeeeeeee 23-23 Il bilanciere di Recine mano out da zona ...