LIVE Fiorentina-Hellas Verona 0-0 | Terracciano salva i viola su Ngonge

Al Franchi, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Fiorentina e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

Fiorentina - Verona 0 - 0 LIVE: gialloblù in avanti, gara aperta

Parziali delle partite delle 15. Ancora Lucca

L'Udinese è andata all'intervallo in vantaggio sul Sassuolo per 1-0, grazie al gol segnato da Lucca al 36'. Pari per 0-0 tra Fiorentina e Verona, con i veneti che hanno ...

Terracciano salva la Fiorentina, tante occasione e un rigore sprecato dal Verona: 0-0 al 45'

Terminato il primo tempo del Franchi, ancora nessun gol tra Fiorentina ed Hellas Verona. All'intervallo punteggio di 0-0.