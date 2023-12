LIVE – Brindisi-Picerno | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilvuole continuare a sognare, qualcosa in più dei semplici playoff che già ad inizio stagione erano e sembravano un’apoteosi. La voglia di chiudere quello che sarebbe un miracolo è grande, ma l’ambizione parte dadove gli ospiti dovranno portare l’intera posta in palio per coltivare il sogno B. Dall’altra parte il, invece, è alla ricerca di punti salvezza. Sportface.it non vi lascerà da soli e vi racconterà le storie del match minuto per minuto. DOVE VEDERE LA GARA SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICASportFace.