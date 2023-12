LIVE Biathlon | Mass start uomini Lenzerheide 2023 in DIRETTA | J Boe porta tutti a scuola nell’ultimo poligono

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 12.30 15.22 Bionaz è diciannovesimo all’arrivo, Hofer ventiduesimo. 15.22 Settimo posto per Zobel, ottavo Krcmar, nono Giacomel, battuto in volata. 15.21 Quarta posizione per Ponsiluoma, davanti a Christiansen e Soerum. 15.20 Secondo posto per Dale-Skjevdal, terzo per T.Boe. Altra tripletta norvegese. 15.20 Johannes Boe vince lae consolida il vantaggio nella generale. 15.19 Giacomel ha ripreso Zobel, Krcmar e Rastorgujevs ed è in lotta per il settimo posto. 15.18 Passaggio ai 13.7 km: J.Boe ha 18? su Dale e 21? su T.Boe. Consolida la quarta posizione Ponsiluoma, che ha 10? di margine su Christiansen. 15.17 Dale sorpassa ...