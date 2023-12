LIVE Biathlon | Mass start uomini Lenzerheide 2023 in DIRETTA | Giacomel prova a stupire

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellamaschile di, terza tappa della Coppa del Mondo di/2024. La prima tappa della storia nella cittadina elvetica si conclude con la primadella stagione. Il pettorale numero 1 sarà sulle spalle di Johannes Thingnes Boe, che indosserà per la seconda volta in stagione il pettorale giallo, la prima da leader della generale. Il più giovane dei fratelli Boe sarà seguito da un’ondata norvegese, visto che i primi 5 atleti della generale provengono dalla Norvegia, che potrà contare anche su Dale, pettorale 9, e Soerum, ...