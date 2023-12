LIVE Biathlon | Mass start femminile Lenzerheide 2023 in DIRETTA | triplo zero per Vittozzi | seconda alle spalle di Braisaz-Bouchet

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI14.45 12.54 Ancora una voltaha scelto di non forzare al poligono, coprendo i 5 bersagli in 25.2 secondi. La più veloce tra le big è stata Simon, che ha uno shooting time di 20 secondi, ma ha sbagliato. 12.53 In quinta posizione c’è Elvira Oeberg a 27.6? da. La svedese guida un gruppetto con la sorella e Tandrevold. 12.52 Dopo tre poligoniè in testa con 9 secondi di, e 17 su Preuss e Simon. 12.52DI LISA!!! Grandissimo poligono di ...