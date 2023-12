Litiga col vicino di casa | gli getta benzina e gli dà fuoco | 51enne al Cardarelli di Napoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Una lite tra vicini dia Cervinare, in provincia di Avellino, è finita in tragedia. Un 38enne ha versato addosso a ununa latta die poi gli ha dato, trasformandolo in una torcia umana. Cervinara:coldi, glie gli dàLa vittima, più L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Litiga col padre e lo accoltella, fermato ragazzo di 15 anni

Accoltella il padre al culmine di una lite. E' accaduto a San Gregorio Magno, nel Salernitano. I carabinieri hanno fermato l'autore del gesto, un ragazzo di 15 anni che si è scagliato con un coltello ...

