Lite Meloni-Ferragnez da Atreju e sui social

Un caffè per la premier Meloni e il presidente La Russa dopo l'omaggio al Milite Ignoto (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2023 Al termine della cerimonia in piazza Venezia per la Festa delle Forze Armate, in cui le principali cariche ... (iltempo)

Un caffè per la premier Meloni e il presidente La Russa dopo l'omaggio al Milite Ignoto (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2023 Al termine della cerimonia in piazza Venezia per la Festa delle Forze Armate, in cui le principali cariche ... (liberoquotidiano)