Lite a Napoli finisce con un orecchio staccato a morsi Indagini in corso per trovare il responsabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prima lo ha colpito con un pugno e poi gli haun pezzo d’con un morso. La violentatra due uomini è successa domenica mattina a, in via Calata Capodichino. Il ferito è stato trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico di. Secondo una prima testimonianza rilasciata dalla vittima ai carabinieri della stazione di Capodimonte, l’uomo di 59 anni ha avuto una discussione con un’altra persona, durante la quale è stato colpito con un pugno alla testa. Poi, con un morso, gli è stata strappata parte del padiglione auricolare dell’sinistro. Il 59enne è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Sono indei carabinieri della compagnia Stella per chiarire la dinamica e identificare il ...