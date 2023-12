L’Inter vince 2-0 in casa della Lazio e si cuce un po’ di scudetto sulla maglia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 dicembre 2023)ine siqualcosa di vicino a mezzo. I punti di vantaggio sono ancora pochi, quattroJuventus. Però passare all’Olimpico ha sempre un sapore particolare, a Napoli ne sappiamo qualcosa. La cavalcata dello scorso anno cominciò proprio in questo stadio il giorno dopo la conferenza stampa in cui Spalletti disse: «Volete che vi faccia un disegnino con chi è andato via e chi è arrivato?». Era ancora tra i nostalgici il signor Luciano reduce da due pareggi consecutivi. Ma quella sera, a Roma, Kim e Kvaratskhelia gli fecero capire che ce ne volevano cinque o sei di Insigne e Koulibaly per mettersi a pari. E Spalletti del passato non parlò più. La squadra di Inzaghi ...