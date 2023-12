L’Inter tenta la fuga in vetta con l’11esimo clean sheet | Lautaro e Thuram stendono la Lazio

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Un progetto dicostruito più col cinismo che col dominio.di Simone Inzaghi sale comunque a +4 sulla Juventus grazie alla vittoria per 2-0 ai danni dellaall’Olimpico con le reti diMartinez e Marcus. La formazione nerazzurra è la squadra che ha vinto più partite abbinando ilnei maggiori cinque tornei europei in questa stagione (11, almeno due più di qualsiasi altra squadra) e contro gli uomini di Sarri arriva un’altra conferma della solidità mentale e tecnica di Bastoni e compagni.(28 anni e 287 giorni) e Inter (29 anni e 56 giorni) sono le due squadre con l’età media più alta del campionato. Quella che dovrebbe essere una gara all’insegna dell’esperienza degli interpreti in campo, invece, ha una ...