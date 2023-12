L' Inter supera la Lazio e allunga in vetta 

Leggi su agi

(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - L'batte lae fa suo il match clou della 16 giornata di Serie A, approfittando del passo falso della Juve a Genova e compiendo un mini allungo in vetta alla classifica. Allo Stadio Olimpico di Roma i nerazzurri passano 2-0 grazie al 15esimo centro in campionato di Lautaro Martinez e al sigillo di Thuram. Grazie a questo successo la squadra di Simone Inzaghi sale a 41 punti portandosi a +4 sui bianconeri di Max Allegri, mentre gli uomini di Maurizio Sarri (costretti a chiudere in dieci per il rosso a Lazzari), rimediano il 7 k.o. e restano inchiodati a quota 21 in undicesima posizione. Il primo tempo è intenso e molto equilibrato, senza particolari occasioni da gol né da un parte né dall'altra. Il primo spunto degno di nota è dei biancocelesti al 28', quando Zaccagni crossa da sinistra per la testa di Immobile che non riesce a ...