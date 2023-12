L' Inter è inarrestabile | 2-0 alla Lazio e prima fuga scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? il Real Madrid conduce sulla Virtus Bologna per 53-37 con un ... (oasport)

L'Inter di Lautaro è davvero inarrestabile e Inzaghi è un mago del turnover

Nello stato di grazia in cui si trova, l' Inter è inarrestabile, in campionato come in Champions , ai cui ottavi di finale si è qualificata con due ... (247.libero)