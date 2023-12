L’Inter chiama Zhang per il mercato! Prende quota un nome ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)a gennaio dovrà andare sul mercato perre il sostituto di Juan Cuadrado. Prossima settimana ci sarà un contatto con Steven. CONTATTI ? Con l’operazione al tendine d’Achille di Cuadrado,si vede costretta ad andare sul mercato. Servirà un sostituto del colombiano, che dovrà stare ai box per circa 3-4 mesi. Allo stesso tempo,ha bisogno di una mossa da parte di, per capire se ci sarà un extra budget, anche minimo, per operare a gennaio. A tal proposito, prossima settimana atteso un contatto tra la dirigenza e il patron cinese. Comunque vada, sia Marotta che Ausilio dovranno adoperarsi da sé, attraverso colpi di genio e opportunità da cogliere al volo.ildi Tajon Buchanan del ...