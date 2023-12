L' Inter batte 2-0 la Lazio all' Olimpico | ora è a +4 sulla Juve Ed è già fuga scudetto

ROMA (ITALPRESS) – L’Inter non si ferma neanche al cospetto della Lazio , battuta per 2-0 all’Olimpico grazie alle reti di Lautaro Martinez e ... (ildenaro)

L'Inter batte 2-0 la Lazio e vola via - Lautaro gol e cuore

Dedica dell'argentino per le vittime di Bahia Blanca, raddoppia Thuram. ROMA - L'Inter non si ferma neanche al cospetto della Lazio, battuta per ... (ilgiornaleditalia)