Lina Galore | “Mi sono imbattuto nei masc 4 masc” | poi mostra la prima volta in drag

Leggi su biccy

(Di domenica 17 dicembre 2023)è una finalista della terza stagione diRace Italia (e come poteva essere altrimenti) e questa settimana ha realizzato un video in collaborazione con Edoardo Zaggia. “Dico sempre di provare ilperché è uno strumento pazzesco per conoscere se stessi“, ha esordito la queen. Al secolo Giovanni Montuori,ha approfittato della collaborazione per parlare un po’ di sé. “Ho studiato giurisprudenza alla Bocconi, milaureato. Ma mentre studiavo mi ero reso conto che non era la mia carriera. Quella forense mi faceva cagar3, così iniziai già allora a iniziare a lavorare in varie agenzie di comunicazione”.: chi è la queen protagonista diRace Italia 3 https://t.co/VQ4HlatcST ...