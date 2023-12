Liga | Real Madrid facile sul Villarreal | 4-1 e palla al Girona

(Di domenica 17 dicembre 2023) Iltorna a vincere e rifila 4 reti in casa al Villar: al Bernabeu segnano il solito Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz e Modric,...

Real Sociedad-Betis è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: formazioni , pronostici , tv e ... (ilveggente)

Real Madrid-Villar Real è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: formazioni , pronostici , tv e ... (ilveggente)

Le Formazioni ufficiali di Real Madrid e Villar Real , sfida valida per la diciassettesima giornata di Liga 2023 / 2024 . Scavalcati dal Girona dopo il ... (sportface)

Formazioni ufficiali Real Madrid - Villarreal, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali diMadrid e Villarreal, sfida valida per la diciassettesima giornata di2023/2024. Scavalcati dal Girona dopo il passo falso contro il Betis, i ragazzi di Ancelotti vanno a caccia dei tre punti ...

Liga - Real Madrid-Villarreal 4-1: squillo delle Merengues, Ancelotti primo per una notte Eurosport IT

Liga, Real Sociedad ferma al palo: 0-0 contro il Betis Corriere dello Sport

Liga - Real Madrid-Villarreal 4-1: squillo delle Merengues, Ancelotti primo per una notte

LIGA - Real Madrid primo con Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz e Modric. Lunedì sera tocca al Girona rispondere contro l'Alaves.

Real Madrid – Villarreal: Brahim Diaz trova il tris con un gran gol, ecco le immagini! – VIDEO

Il Real Madrid rimette due gol di distanza subito dal Villarreal. Al 64’ Brahim Diaz parte in solitaria da metà campo, dribbla un difensore e batte Jorgensen sul secondo palo per il 3-1. Terzo gol in ...