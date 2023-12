Liga 2023 2024 | il Valencia ferma il Barcellona in casa

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilpareggia 1-1 indelnel match valido per la 17ª giornata di. Succede tutto nel secondo tempo, con Joao Felix ad aprire le danze al 55? e Guillamon a rispondere al 70? per l’1-1 finale. Seconda partita in fila senza vittoria per la squadra di Xavi, dopo il ko con il Girona, che ora è terza a 35 punti a -6 dalla vetta e con un solo punto di margine sull’Atletico Madrid, con una partita in meno.10° a 20 punti. SportFace.