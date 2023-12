L’ex ministra Marianna Madia | “Al forum del Pd mancava Matteo Renzi Penso sia uno di noi | è un peccato che sia uscito dal partito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Secondoall’Assemblea del Pd organizzata a Roma da Elly Schlein. “Bello che qui ci fossero tre ex premier, Gentiloni, Prodi, Letta, però,il quarto,”, dicedella Pubblica amzione in un’intervista a La Repubblica. “Non so se va di moda dirlo in questo Paese. Ioche questa due giorni del Pd sia stata molto interessante – spiega -. È un valore che ha il Pd avere tre ex presidenti del Consiglio che parlano dell’Italia e dell’Europa del futuro. Sarebbe stata una ricchezza però avere qui anche lui,. In generale, è stato un grandeper lui uscire da questo ...