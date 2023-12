(Di domenica 17 dicembre 2023) Caro Beppe, leggo oggi sul CdS che inlaè un. Questa cosa per me occidentale è inconcepibile, se io fossiiano suggerirei ai miei concittadini questa forte provocazione: che tutti ...

LETTERA In Iran anche la felicità è un reato

Iran, martedì primo processo per l'attivista Narges Mohammadi dopo il Nobel

Lo fa sapere il marito in esilio a Parigi, riferendo che il 10 dicembre, giorno dell'assegnazione del premio - ritirato dai due figli dell'attivista iraniana - la moglie è stata convocata nel reparto ...

“Ramin Bahrami – Lettere dall’Iran” a Roma

ROMA - Lunedì 18 dicembre, alle ore 11, presso la Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina si svolgerà l'evento "Ramin Bahrami - Lettere dall'Iran - La mia e ...