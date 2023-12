Leporano | nasce la Carta di Saturo

(Di domenica 17 dicembre 2023)ladi. È stata stilata dal neo «Movimento del Sud», il gruppo formato da rappresentanti istituzionali e dell’associazionismo provenienti dalla Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, a cui ha aderito anche il sindaco diVincenzo Damiano. Il documento contiene tutti gli obiettivi e le soluzioni per migliorare la realtà del Mezzogiorno ed è stato siglato al termine del convegno sul turismo meridionale, “Sviluppo economico, turistico e sociale delle aree meridionali, costiere e interne” che si è svolto al Castello Muscettola di. L’evento è stato organizzato da Nicola Russo, presidente dell’associazione Taranto Futura. Il sindaco Vincenzo Damiano e l’assessore alla cultura, turismo e spettacolo Iolanda Lotta hanno spiegato la motivazione per cui ...

Natale Leporanese 2023: un ricco cartellone di eventi fino al 6 gennaio

Suoni, Sapori e Colori della tradizione',da un'idea condivisa delle Pro Loco di Carosino,e Talsano che promuove i prodotti enogastronomici e l'artigianato locale nel versante ...

Uniti per il Sud, per un Mezzogiorno propositivo e proiettato in avanti. Un nuovo movimento è nato a Leporano, in provincia di Taranto, dove è stata firmata la Carta di Saturo. E' stato un momento di ...

“NATALE IN TERRA JONICA ” è un progetto che nasce con l’intento di ricostruire degli itinerari tra l’ambiente rurale Jonico, i prodotti enogastronomici e dell’artigianato locale di qualità dei comuni ...