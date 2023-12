Leonardo DiCaprio non sa cos’è l’Arsenal | Mesut Özil lo fulmina con una battuta

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 17 dicembre 2023)Di Caprio non sembra essere un grande conoscitore di calcio; e questa particolare mancanza si è improvvisamente rivelata al mondo, dopo che nei giorni scorsi l’account X di Film Updates ha condiviso sul proprio profilo una dichiarazione, attribuita a Di Caprio, in cui l’attore ammetterebbe di non sapere cosa sia. Per tutta risposta, uno dei monumenti della squadra, il tedesco di origine turcaha deciso di restituire pan per focaccia a Di Caprio con unante, riferita ai supposti gusti dell’attore in fatto di relazioni sentimentali; è ben noto, infatti, come Di Caprio prediliga fidanzate con un’età massima di 25 anni. Ecco il surreale scambio di tweet: Arsenal Football Club is older than 25 years … so why should he know? ? #YaGunnersYa ? ...