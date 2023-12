Lei ha un tumore | ecco come affrontare la frase da incubo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Inutile negarlo: la reazione psicologica di qualunque persona quando le viene comunicata la diagnosi diè quella equivalente ad uno shock emotivo, accompagnata da incredulità, paura, sgomento e dolore, perché il tema del cancro, nell'immaginario comune, è tuttora collegato a quello della morte. Di fronte al medico che rivela il referto, certo e senza ombra si dubbio perché accertato radiologicamente ed istologicamente, ci si sente immediatamente catapultati in un, smarriti e risucchiati in una nuova e cruda realtà che annulla la precedente, poiché se fino a poco prima si era un padre, una madre, un figlio, un artista, un qualunque professionista e comunque un individuo attivo e forte, di colpo tutto sembra crollare, perché si diventa di colpo un paziente. Un paziente oncologico. Un individuo fragile e spaventato, smarrito e impaurito, ...

Carolina Marconi , Dopo la lunga lotta contro il tumore , la battaglia non è finita: “Non sono considerata sana” Carolina Marconi è una ... (howtodofor)

La battaglia con il tumore di Shannen Doherty sembra non avere fine. L'attrice, star di Beverly Hills 90210 e Streghe ha ricevuto nel 2015 la prima ... (leggo)

Maria De Filippi, confessione toccante: le manca tantissimo

...un lungo periodo è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di un intervento per un... Nonostantefosse molto fiduciosa di poter riavere suo padre a casa purtroppo non fu così. Le ...

Addio a Sebastiano Lo Monaco, morto a 65 anni. Aveva recitato in Don Matteo

Sebastiano Lo Monaco si è spento a 65 anni dopo una lunga malattia: era un volto noto della tv ma soprattutto del teatro ...

Lutto nel mondo dello spettacolo: morto l’attore e regista teatrale Sebastiano Lo Monaco

Un grande lutto ha colpito il mondo dello spettacolo Sebastiano Lo Monaco, attore e regista teatrale, è morto oggi all'età di 65 anni ...