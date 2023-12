Leader Vox Abascal ospite di Atreju | “Mie parole manipolate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Neanche a traditore auguro essere appeso per i piedi. 'Grazie a Giorgia per suo esempio e amicizia in momento difficile per Spagna" "Voglio dire che io non auguro a nessuno nemmeno ad un corrotto ed a un traditore di essere appeso per i piedi, questo mi ripugna e mi ha sempre ripugnato quando è successo