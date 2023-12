Le prime parole di Sara Ricci dopo l’eliminazione clip

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baciil Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,torna a parlaredall’amatissimo e seguitissimo reality show di Canale 5 condotto da Signorini (video)TORNA A PARLARE: COS’HA DETTODAL GF ()- Manca oramai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, nella quale uno fra Federico e Greta lascerà per sempre la casa. Salvo invece, in base alle preferenze espresse dal web, Marco Maddaloni, nuovo inquilino del reality show di ...