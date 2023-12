Le pillole di Polly | recensione di Café Royal di Marco Balzano

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Come sanno in tanti, un bar può essere molto di più di un semplice esercizio commerciale che si frequenta per bere distrattamente un caffè, magari pensando alla giornata lavorativa che incombe minacciosa come un cane rabbioso. Un bar, infatti, può essere un luogo di aggregazione, un punto di incontro dove le persone possono parlare, scambiarsi delle idee, stringere amicizia o – perché no – perfino innamorarsi. È proprio quello che capita agli avventori deldi Via Marghera, una strada della Milano bene elegante e piena di negozi. I tanti clienti abituali, infatti, adorano quel bar perché sanno che lì potranno passare delle ore spensierate con gli amici, o magari con l’amante in carica, al riparo da sguardi indiscreti e serviti da camerieri efficienti e sorridenti. E poi, quanto dà sollievo stare in un posto dove finalmente incontrare tanta ...