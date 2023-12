Le linee rosse che collegano Ucraina | Medio Oriente e Asia delineate da Lesser Gmf

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) Mentre negli Stati Uniti prosegue la discussione sul via libera ad un nuovo pacchetto di aiuti all’, a Kyiv Volodymyr Zelensky annuncia la fine della controffensiva e l’inizio di una nuova fase della guerra. Su cui però pesano sia l’avvicinarsi delle consultazioni elettorali in Occidente che le altre situazioni di tensione nello scenario globale. Ma qual’è esattamente il loro peso? Ian, vicepresidente del German Marshall Fund, ha fornito la sua interpretazione della questione a Formiche.net Come crede che la “crescente stanchezza delle opinioni pubbliche” in Occidente possa impattare sul conflitto in corso in? E in quale misura? Credo che su entrambe le sponde dell’Atlantico sia improbabile che il sostegno dell’opinione pubblica verso Kyiv possa rimanere a livelli così alti come lo è stata negli ultimi due anni. ...