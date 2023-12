Le fiction Mediaset che vedremo nel 2024

Leggi su dilei

(Di domenica 17 dicembre 2023) Un anno all’insegna della grandeper, con l’atteso ritorno di alcuni tra i volti più amati del piccolo schermo. Accanto agli show che da anni caratterizzano il palinsesto dell’azienda di Cologno Monzese, come C’è posta per te e L’Isola dei famosi, troviamo infatti una serie di titoli destinati ad appassionare e commuovere il grande pubblico. Tra attesi ritorni e novità assolute, ecco alcune tra leche potremo guardare (e riguardare) nel. I fantastici 5: Raoul Bova tra sport e famiglia Lain quattro puntate è diretta da Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide. Protagonista de I fantastici 5 è invece Raul Bova, che veste i panni di Francesco, un uomo che ha rinunciato alla carriera di allenatore olimpico per tenere fede ai suoi impegni di famiglia. Rimasto vedovo, l’ex ...