Lazio | Mihajlovic e il malinteso con la famiglia… interviene Lotito

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’area comunicazione dellaè ancora alla ricerca di una persona che possa prendere il posto di Rao, ex responsabile. Da qui l’equivoco, come riporta Il Messaggero L’area comunicazione dellaè ancora alla ricerca di una persona che possa prendere il posto di Rao, ex responsabile. Da qui l’equivoco, come riporta Il Messaggero. Da questa situazione di limbo si sarebbe generato il misunderstanding con la famiglia. La figlia di Sinisa Viktorija ha fatto sapere in una storia – ricondivisa poi da mamma Arianna – di non aver ricevuto inviti da parte della. E ha reso nota la presenza della famiglia a Bologna, unica società ad aver contattato la famiglia. Anche se poiha dichiarato di essersi mosso in prima persona in tal senso.