Lazio-Inter | si rivede Pavard! Scelte fatte per Inzaghi – SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)andrà in scena questa sera alle 20:45.recupera Pavard che parte però dalla panchina. La probabile formazione secondo SportMediasetè in programma questa sera alle 20:45., secondo SportMediaset, può sorridere: Pavard è tornato a disposizione e si accomoderà in panchina all’Olimpico. Visti i problemi sulla fascia di destra, con Cuadrado e Dumfries out per infortunio, Darmian torna al suo ruolo di esterno con Bisseck a partire titolare nel terzetto di difesa con Acerbi e Bastoni. Per il resto, al netto degli infortuni, il tecnico si affiderà ai titolari: Lautaro Martinez e Thuram guideranno l’attacco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a comporre il trio di centrocampo. Di seguito la probabile ...